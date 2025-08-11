scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 11 August 2025 (करियर राशिफल): इन राशियों को मिलेगी नौकरी और कारोबार में बड़ी सफलता

Aaj ka Career Rashifal 11 August 2025 (करियर राशिफल): आज ज्योतिष विशेषज्ञों ने सभी राशियों के लिए करियर और कारोबार से जुड़ा भविष्यफल जारी किया है यह राशिफल बताता है कि आज आपको अपने कार्यक्षेत्र में कैसा प्रदर्शन करना चाहिए यह आपको पेशेवर जीवन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करेगा

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

ज्योतिष विशेषज्ञ ने आज सभी राशियों के लिए करियर और व्यापार से जुड़ा राशिफल तैयार किया है यह भविष्यफल आपके कार्यक्षेत्र और व्यावसायिक जीवन पर केंद्रित है इसका उद्देश्य आपको अपने पेशेवर जीवन में सही कदम उठाने में मदद करना है यह राशिफल ग्रहों की चाल और प्रभाव के आधार पर बनाया गया है

मेष, वृष और मिथुन राशि
मेष राशि वाले अपनी तैयारी से आगे बढ़ेंगे और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे वृष राशि वालों को वरिष्ठों का साथ मिलेगा और वे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे मिथुन राशि वालों का आर्थिक और वाणिज्यिक लाभ संवरता हुआ नजर आएगा

कर्क, सिंह और कन्या राशि
कर्क राशि वाले अपने कारोबारी अनुबंधों को पूरा करने का प्रयास करें और विभिन्न कार्यों में निरंतरता बनाए रखें सिंह राशि वाले सबको जोड़े रखने में सफल होंगे और उनकी प्रतिभा संवरेगी कन्या राशि वालों को मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और वे सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे

सम्बंधित ख़बरें

रिश्तों में आएगी मधुरता और मिलेगा अपनों का साथ 
धन लाभ के साथ-साथ इन राशियों को मिलेगी सफलता 
आज का राशिफल: करियर में बड़ी सफलता और रिश्तों में मधुरता के लिए क्या कहते हैं आपके सितारे 
Wheel of Fortune: Rules for the Month of Bhadrapada and Remedies for Ganesh-Krishnas Grace!
आज कैसा रहेगा आपका दिन, भाद्रपद माह का क्या है महत्व, देखें 'भाग्य चक्र' 
Aaj Ka Panchang
जान‍िए 10 अगस्त 2025, दिन- रविवार का पंचांग और शुभ मुहूर्त 

तुला, वृश्चिक और धनु राशि
तुला राशि वालों का आर्थिक लेनदेन अच्छा रहेगा और वे चतुराई से काम निकालेंगे वृश्चिक राशि वालों के वाणिज्य व्यवसाय में तेजी आएगी और वे धैर्य से काम लेंगे धनु राशि वालों को शुभ सूचना प्राप्त होगी और उनके परिजन सहयोगी होंगे

Advertisement

मकर, कुंभ और मीन राशि
मकर राशि वालों के आर्थिक विषयों में तेजी रहेगी और उनका कामकाज अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों को पद प्रतिष्ठा और लाभ की प्राप्ति होगी मीन राशि वालों को लोभ और दिखावे से दूर रहना होगा

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement