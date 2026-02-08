scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Career Rashifal 8 February 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 8 February 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वालों के पेशेवर जीवन में तेजी बनी रहेगी. साहस और सक्रियता से बेहतर नतीजे मिलेंगे. वरिष्ठों और अनुभवी लोगों की सलाह लाभ देगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और साख में सुधार होगा.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष राशि
उद्योग और व्यापार में सुधार के संकेत हैं. साझेदारी वाले कामों में तालमेल बढ़ेगा. लक्ष्य समय से पहले पूरे करने की सोच रहेगी. नेतृत्व क्षमता उभरेगी. पारिवारिक और दांपत्य जीवन में स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा.

वृष राशि
कामकाज में धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों की स्थिति संतुलित बनी रहेगी. जिम्मेदारी निभाने से भरोसा मजबूत होगा. मेहनत का धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

मिथुन राशि
पेशेवर जीवन में तेजी बनी रहेगी. साहस और सक्रियता से बेहतर नतीजे मिलेंगे. वरिष्ठों और अनुभवी लोगों की सलाह लाभ देगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और साख में सुधार होगा.

सम्बंधित ख़बरें

Budh Gochar 2026
राहु के नक्षत्र में बुध का गोचर, महाशिवरात्रि तक इन 3 राशियों को होगा बेशुमार धन लाभ
Mahashivratri 2026
महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद दुर्लभ संयोग, इन 3 राशियों पर जमकर होगी धनवर्षा
Weekly Rashifal 9 feb-15 Feb 2026
कुंभ राशि वालों को धन लाभ, जानें आपके लिए कैसा है फरवरी का नया सप्ताह
कुंभ राशि के रिश्तों में मजबूती आएगी, जानें अन्य राशियों का हाल
तुला राशि वालों के लाभ-प्रभाव में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

कर्क राशि
अधिकारियों और सहकर्मियों से संबंध बेहतर होंगे. टीमवर्क से काम आगे बढ़ेगा. करियर से जुड़े मामलों में अनुकूलता रहेगी. स्मार्ट वर्किंग से लाभ मिलेगा और संपर्क दायरा बढ़ेगा.

सिंह राशि
पेशेवर व्यवहार मजबूत होगा. जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाएंगे. कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक रहेगा. लक्ष्य पूर्ति के प्रयास सफल हो सकते हैं. यात्रा के भी योग बन सकते हैं.

कन्या राशि
आकर्षक प्रस्ताव उत्साह बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रहेगा. प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी. टीमवर्क से काम तेजी से आगे बढ़ेगा. करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी.

Advertisement

तुला राशि
रचनात्मकता और कला कौशल से पहचान बनेगी. नए कार्यों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे. करियर और कारोबार में प्रभाव बढ़ेगा. लंबित मामलों में गति आएगी और सफलता प्रतिशत सुधरेगा.

वृश्चिक राशि
भूल-चूक से बचने की जरूरत है. नियम और अनुशासन का पालन करें. धैर्य से किए गए प्रयासों से परिणाम मिलेंगे. कामकाज में सतर्कता बनाए रखना लाभदायक रहेगा.

धनु राशि
कार्य और व्यापार में स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी. व्यवसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी. उपलब्धियों में वृद्धि के संकेत हैं. प्रयासों का सकारात्मक असर दिखाई देगा.

मकर राशि
कामकाज उम्मीद के अनुसार रहेगा. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन प्रभावी रहेगा. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. कार्यक्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी और उल्लेखनीय परिणाम मिल सकते हैं.

कुंभ राशि
कारोबारी मामलों में लाभ की स्थिति मजबूत रहेगी. पद और प्रभाव में वृद्धि होगी. नई शुरुआत के अवसर बन सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी और प्रदर्शन सुधरेगा.


मीन राशि
कार्य-व्यवसाय में जल्दबाजी से बचें. निरंतरता और जिम्मेदारी से काम करें. व्यवस्था पर भरोसा रखें. आत्मविश्वास बनाए रखने से धीरे-धीरे अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement