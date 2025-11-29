scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 29 November 2025: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 29 November 2025: इस समय काफी बदलाव जीवन में आते नजर आएंगे. जो आवश्यक है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें. पुराने विचारों, नजरियों अथवा दृष्टिकोण से निजात पाने का समय आ गया है.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Death

जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें.  किसी काम के परिणाम से पहले घबराकर पीछे हटना कायरता हो सकती है. इससे आपको कार्य में असफलता की प्राप्ति होगी. जिस बुरे दौर से आप गुजर रहे हैं . जल्द ही उसे बाहर आ सकते है. नई नौकरी लग सकती है. इस समय काफी बदलाव जीवन में आते नजर आएंगे. जो आवश्यक है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें. पुराने विचारों, नजरियों अथवा दृष्टिकोण से निजात पाने का समय आ गया है.  जल्द ही कोई बड़ी घटना आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है.  पुराने रिश्तों से दूर हो सकते हैं.  किसी कीमती चीज को खोने से मन विचलित हो सकता है.  मित्र, सगे संबंधियों और परिजनों से मान सम्मान और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति का आपसे दूर जाना मानसिक दशा को खराब कर सकता है. कार्य की अधिकता के चलते तबीयत खराब होने की संभावना बन रही है.  कार्य के साथ विश्राम भी आवश्यक है.  जीवन में संतुलन लाने का प्रयास कर सकते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें.  समय पर खान-पान जरूरी है.  

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों की मनचाही इच्छा हो सकती है पूरी, कार्यक्षेत्र में प्राप्त होगी पदोन्नति 
वृश्चिक राशि वाले तनाव से रहें दूर, रुका हुआ पैसा मिल सकता है वापिस 
तुला राशि वालों को प्राप्त हो सकती है कोई बड़ी उपलब्धि, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति 
कन्या राशि वालों को हो सकता है आकस्मिक लाभ, नए व्यवसाय की कर सकते हैं शुरुआत 
सिंह राशि वालों का नए लोगों से होगा संपर्क, भविष्य में हो सकता है फायदा 

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है.  माता से कीमती उपहार की प्राप्ति हो सकती है. 

रिश्ते: मनचाहे व्यक्ति से विवाह हो सकता है.  जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement