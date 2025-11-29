Makar Tarot Rashifal 29 November 2025: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

मकर (Capricorn):-

Cards:- Death

जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें. किसी काम के परिणाम से पहले घबराकर पीछे हटना कायरता हो सकती है. इससे आपको कार्य में असफलता की प्राप्ति होगी. जिस बुरे दौर से आप गुजर रहे हैं . जल्द ही उसे बाहर आ सकते है. नई नौकरी लग सकती है. इस समय काफी बदलाव जीवन में आते नजर आएंगे. जो आवश्यक है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें. पुराने विचारों, नजरियों अथवा दृष्टिकोण से निजात पाने का समय आ गया है. जल्द ही कोई बड़ी घटना आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है. पुराने रिश्तों से दूर हो सकते हैं. किसी कीमती चीज को खोने से मन विचलित हो सकता है. मित्र, सगे संबंधियों और परिजनों से मान सम्मान और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति का आपसे दूर जाना मानसिक दशा को खराब कर सकता है. कार्य की अधिकता के चलते तबीयत खराब होने की संभावना बन रही है. कार्य के साथ विश्राम भी आवश्यक है. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें. समय पर खान-पान जरूरी है.

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है. माता से कीमती उपहार की प्राप्ति हो सकती है.

रिश्ते: मनचाहे व्यक्ति से विवाह हो सकता है. जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे.

