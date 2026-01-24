Makar Tarot Rashifal 24 January 2026: आवक अच्छी रहेगी, शर्मिंदा हो सकते है

मकर (Capricorn):-

Cards:- Four of Cups

अतीत की यादों से बाहर निकलने में असहाय महसूस कर सकते है.इस समय अतीत की यादों से बाहर निकालने के लिए किसी नए व्यक्ति का साथ मिल सकता हैं.सामने वाले का मधुर स्वभाव और समझदारी आकर्षित कर सकती है.जीवन में कठिन परिस्थितियों के बाद अब नए बदलाव महसूस कर रहे है.पूर्व में परिजनों के साथ किए गलत व्यवहार और कुछ गलत निर्णयों को लेकर शर्मिंदा हो सकते है.

परिजनों से माफ़ी मांगने का प्रयास करेंगे.जीवनसाथी की बातों में आकर किसी रिश्ते को बिगाड़ सकते है.इस प्रतिक्रिया पर शर्मिंदगी हो सकती है.इस समय सामने वाले को मानने का प्रयास कर सकते हैं. व्यवसाय में किसी मित्र के साथ साझेदारी हो सकती हैं.दोनों इस व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.जल्द ही इसके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं.संतान सुख की प्राप्ति हो सकती हैं.किसी निर्णय को समय पर न ले पाने के कारण आर्थिक नुकसान हो सकता है.

स्वास्थ्य:खानपान की अनियमितता और दिनचर्या को नियमित न करना स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण हो सकते हैं. गर्भवती महिलाएं अपने खानपान का ख्याल रखें.

आर्थिक स्थिति:माता से कीमती उपहार प्राप्त हो सकते हैं.धन की आवक अच्छी रहेगी.

रिश्ते:प्रिय के साथ मुलाकात हो सकती हैं.किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह ले सकते हैं.

