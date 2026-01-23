Makar Tarot Rashifal 23 January 2026: मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान

मकर (Capricorn):-

Cards:- Strength

और पढ़ें

खुद को कमजोर अनुभव न करें किसी के सामने अपनी कमजोरी को प्रस्तुत न करें इससे लोगों को आपके ऊपर हावी होने का मौका मिल सकता है कार्य क्षेत्र में आ रही रूकावटों का सामना पूरे हिम्मत से करें धैर्य और संयम के साथ कार्य को करना अच्छी सफलता प्राप्ति की तरफ ले जाएगा यदि किसी सहयोगी का व्यवहार आपके प्रतिकूल हो गलत हो रहा है तो स्थिति को संभालने का प्रयास करें किसी अनुभवी अधिकारी से इस बात का उल्लेख जरूर करें यदि कहीं किसी कार्य में स्पष्ट नहीं आ रही है तो थोड़े समय उस कार्य को रोक दें. कार्य का पुनः अवलोकन करें. संभव हैं, कि किसी चूक के चलते कार्य में बार-बार रुकावटें आ रही हो. अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें. सामने वाले की कमियों का मजाक ना उड़ाए. व्यक्तिगत या व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में मानसिक दबाव में आकर किसी गलत कार्य को ना करें. सच का साथ दें. किसी के साथ निजी बातें साझा करते समय उसकी विश्वसनीयता ध्यान में रखें. वाणी को संयमित करें. गुस्से में आकर अपशब्दों का उपयोग न करें. किसी से कार्य करवाते समय अपनी शक्ति का प्रयोग ना करें.

Advertisement

स्वास्थ्य: कहीं ऊंचाई पर चढ़ते उतरते समय जल्दबाजी न करें. दुर्घटना होने की संभावना बन रही है.

आर्थिक स्थिति: छोटी-छोटी बचत कर उस धनराशि को अच्छी लाभदायक योजना में निवेदिता कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी भी रिश्ते में मानसिक दबाव न बनाएं. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.

---- समाप्त ----