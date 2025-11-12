scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 12 November 2025: कोई कीमती वस्तु उपहार में मिल सकती है, बेवजह के तनाव से बचें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 12 November 2025: आपको माता से कोई कीमती वस्तु उपहार में मिल सकती है. यदि आप भीड़ भरे स्थान पर जा रहे हैं तो अपनी कीमती सामान जैसे मोबाइल और पर्स की सुरक्षा अवश्य करें. 

मकर (Capricorn):-
Cards:- Five of Cups
अतीत में किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा हो सकता है. जिस कारण इस जिस कारण आपके व्यवहार में काफी कटुता आ गई है. कार्य क्षेत्र में आपके इस कठोर रुक व्यवहार के कारण सभी सहयोगी आपसे मदद लेने में कतरा सकते हैं. हो सकता है कि आप जिस पर योजना पर कार्य कर रहे हो. उसमें आपको कुछ सहयोगियों की मदद की आवश्यकता आन पड़े. ऐसी स्थिति में आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे. कि आपके ज्यादातर सहयोगी आपके साथ कार्य करने में कोई रुचि नहीं लेते हैं.

इस बात से मन व्यथित हो सकता है. अपने अंतर्मन का अवलोकन करके आप अपने व्यवहार में कटुता को दूर कर सकते हैं. अपने व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयास करें. आप देखेंगे धीरे-धीरे कार्य क्षेत्र परिजनों ,मित्रों में सभी लोग आपको पसंद करेंगे. और आपके साथ कार्य करने को तत्पर रहेंगे. अपनी वाणी को संयमित रखें. बातचीत में
अपशब्दों का प्रयोग आपके व्यक्तित्व का नकारात्मक प्रभाव सामने वाले पर डाल सकता है. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा की समस्या हो सकती है. इस समय अपने कार्य से अवकाश लेकर थोड़ा विश्राम करें. 

आर्थिक स्थिति: माता से कोई कीमती वस्तु उपहार में मिल सकती है. यदि आप भीड़ भरे स्थान पर जा रहे हैं तो अपनी कीमती सामान जैसे मोबाइल और पर्स की सुरक्षा अवश्य करें. 

रिश्ते: दूसरों से झूठ बोलकर अपनी वाहवाही ना करवाएं. सामने वाले को आपका महत्व स्वयं समझने दे. 

