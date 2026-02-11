Makar Tarot Rashifal 11 February 2026: जल्दबाजी बनते हुए कार्यों को भी बिगाड़ देगी, सावधान रहे

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of pentacles

किसी विवादित संपत्ति के मामले के कारण सामने वाले से विवाद हो सकता हैं. इस समय अपने गुस्सैल स्वभाव पर काबू कर स्थिति को संभालने का प्रयास करें. परिजन इस परिस्थिति से निपटने के लिए समझौते का प्रयास कर सकते है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में बढ़ रही कटुता अब दूरी में बदल सकती हैं. संतान की गलत संगत और शिक्षा के प्रति उसकी उदासीनता को लेकर. संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी का पक्षपात पूर्ण व्यवहार मन को विचलित हो सकता है.

इस समय नई नौकरी की तलाश करने पर विचार कर सकते है. जल्द ही नौकरी प्राप्ति की सूचना मिल सकती हैं. आर्थिक रूप से किसी गलत लिए निर्णय ने काफी नुकसान पहुंचा दिया है. कर्ज मांगने की स्थिति बन रही है. वाणी और चिड़चिड़ाहट को नियंत्रित करें. अगर कोई भी स्थिति आपके पक्ष में नज़र नहीं आ रही है. तो थोड़ा धैर्य और संयम रखकर समय को बीत जाने दे. जल्द ही सब ठीक होने लगेगा. जल्दबाजी बनते हुए कार्यों को भी बिगाड़ देगी.

स्वास्थ्य:परिवार में किसी की तबियत बार बार खराब होने से चिंता बढ़ सकती है. ऐसी स्थिति में किसी अन्य चिकित्सक को दिखा सकते है. लापरवाही न करें.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के अनाप शनाप के खर्चों पर नियंत्रण रखें. जितना हो सके बचत करें और बचत करने की नियमित आदत अपनाए.

रिश्ते: पैसों को लेकर पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता हैं. परिजन इस समस्या को सुलझा सकते हैं.

