Makar Tarot Rashifal 10 February 2026: माता से कीमती उपहार मिल सकता हैं, नए लोगों से मुलाकात संभव है

मकर (Capricorn):-

Cards:- Four of wands

किसी ऐसे वक़्त का सामना कर सकते है. जहां बड़ी सफलता के लिए न केवल प्रयासों मे तेजी लाने के लिए जरूरत होती है. बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल को भी अच्छी खासी मजबूती लानी पड़ेगी. इस समय अपने किए निर्णयों में दृढ़ता लाएं. दूसरी की सोच अपने निर्णय पर हावी न होने दें. बार बार किसी बात का दोहराव सामने वाले को चिढ़ा सकता है. इससे बचकर रहे. अच्छे और सही अवसर का चयन करना बुद्धिमत्ता और अनुभव पर निर्भर करता है. कुछ नए लोगों से मुलाकात बड़ी योजनाओं को प्राप्ति का मार्ग खोल सकती है.

किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में सही मार्ग का चयन किया जा सकता है. विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आपको और आपके परिजनों को पसंद आ सकते हैं. इन प्रस्तावों में से सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव का चयन कर सहमति सामने वाले पक्ष को बताने का निर्णय ले सकते हैं. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. उसकी इच्छा विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करने की बनी हुई है. और इसके लिए वह लगातार प्रयास कर सकते है. नए घर को खरीदने का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है. कुछ बदलाव कार्य क्षेत्र में आ सकते है. इससे थोड़ी परेशानी अनुभव करेंगे.

स्वास्थ्य:लापरवाही से पैरों में मोच आ सकती है. जिसके चलते सुबह की सैर बंद हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: माता से कोई कीमती उपहार मिल सकता हैं. जल्द ही किसी बड़े धन निवेश का हिस्सा बन सकते हैं.

रिश्ते:प्रिय का बार-बार किसी बात को छुपाना उसके जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के होने का आभास करा रहा है.

