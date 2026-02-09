scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 9 February 2026: पुराने घर की मरम्मत पर धन खर्च कर सकते हैं, किसी से पैसा उधार ले सकते हैं

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 9 February 2026: जो कार्य को पूरा करते समय अनैतिक साधनों का उपयोग कर सकता हैं. अपने कार्य को पूरा करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे. कि सामने वाला कार्य को सही तरीके से पूर्ण करें.

मकर(Capricorn):-
Cards:-The chariot
किसी भी क्षेत्र में सफलता सोच,समझ ओर मेहनत पर निर्भर करती है. किसी कार्य की योजना जितनी सटीक होगी. सफलता प्राप्ति का प्रतिशत भी ज्यादा होगा. भाग्योदय हो सकता है रुके कार्यों में गति आएगी. मन की शांति और नए विचारों की खोज में कुछ यात्राएं कर सकते है. इस समय आपको अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है. इनमें से कुछ लोग अपरिचित भी होंगे. इन लोगों के साथ मित्रता होने से कार्य करने के कई नए साधन ढूंढ सकते हैं. किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मदद लेना पड़ सकती हैं.

जो कार्य को पूरा करते समय अनैतिक साधनों का उपयोग कर सकता हैं. अपने कार्य को पूरा करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे. कि सामने वाला कार्य को सही तरीके से पूर्ण करें. परिवार में हुए किसी विवाद में सामने वाले को सही और गलत साबित करने के लिए निर्णय लेने को कहा जा सकता हैं. ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही सही फैसला करना चाहिए. बाद में यदि फैसला किसी पक्ष को पसंद नहीं आया. तो भी आपको गलत का साथ न देने से पछतावा नहीं होगा. 

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते नींद पूरी नहीं होने से तबियत खराब हो सकती हैं. थोड़े दिन का अवकाश लेकर आराम करना चाहिए. 

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से मिले धन को पुराने घर को ठीक करवाने में खर्च कर सकते हैं. किसी से कुछ राशि उधार ले सकते है. 

रिश्ते:बेकार की बात पर प्रिय से उलझ सकते हैं. धीरे धीरे विवाद थोड़ा बढ़ सकता हैं.

---- समाप्त ----
