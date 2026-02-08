Makar Tarot Rashifal 8 February 2026: कम खर्च करें,नए रिश्ते बन सकते हैं

मकर (Capricorn):-

Cards:- Nine of Pentacles

लंबे समय से कुछ महत्वकांक्षाएं मन में दबी हुई है.इतने समय बाद भी किसी महत्वाकांक्षा का पूरा न होना मन में कमी का एहसास करा सकता है.पूर्व में किए गए प्रयास का प्रतिफल मिल सकता हैं.किसी बड़े और प्रतिभाशाली व्यक्ति से हुई मुलाकात नई नौकरी दिला सकती है.किसी सहयोगी से विवाद हो सकता है.इस विवाद के चलते कार्यों में काफी अड़चन आ सकती हैं. सामने वाला ईर्ष्या के कारण किसी भी कार्य को सफलता के करीब तक नहीं जाने दे रहा है.इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करें.विवाह के लिए आए प्रस्तावों में से किसी अच्छे प्रस्ताव पर सहमति दे सकते है.

और पढ़ें

लोगों के व्यवहार में मीनमेख निकालने वाले रवैए से परिजन काफी परेशान हो सकते हैं.लोगों की कमियों का मजाक न उड़ाए.अपने कार्यों को समय पर पूरा करें.कमजोरियों को दूर करे.उसको अन्य लोगों के सामने प्रदर्शित न करें.इस समय मन को शांत करने का प्रयास करें.कुछ नए रिश्ते बन सकते है.

स्वास्थ्य:चोट लगने के कारण चिकित्सक शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते है.

आर्थिक स्थिति: अपनी बचत पूंजी का सोच समझकर खर्च करें.

रिश्ते: परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा का आनंद ले सकते हैं.ये समय सभी के लिए आनंदमय रहेगा.

---- समाप्त ----