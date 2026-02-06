scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 6 February 2026: कामों में सुधार लाकर रिश्तों में सुधार लाएं, खुद को प्रभावित न होने दें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 6 February 2026: आगे के परिणाम इन निर्णयों पर ही आधारित होंगे.कुछ निर्णयों  को आगे बदलना संभव नहीं होता है.ये बात ध्यान में रखें.प्रिय के साथ रिश्तों में बढ़ता तनाव कार्य की अधिकता के कारण हो सकता हैं.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):

Cards: The Hanged Man 

धैर्य और आत्मविश्वास  के साथ कार्यों को समय पर पूरा करने से अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है. आलस्य और लापरवाही छोड़कर अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित करें.नकारात्मक लोगों की संगत से खुद को प्रभावित न होने दें.यदि नए व्यवसाय की शुरुआत को लेकर संदेहात्मक स्थिति बनी हुई है.

तो व्यवसाय से सम्बन्धित सभी जानकारियों को प्राप्त करें.नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की सूचना भी प्राप्त हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में मन हर्षित हो सकता हैं.कुछ समय से स्थान परिवर्तन की इच्छा मन में बनी हुई है.

इस समय कुछ आवश्यक लेकिन कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं.इन निर्णयों को पूरी शांति से सोच समझकर लें.आगे के परिणाम इन निर्णयों पर ही आधारित होंगे.कुछ निर्णयों  को आगे बदलना संभव नहीं होता है.ये बात ध्यान में रखें.प्रिय के साथ रिश्तों में बढ़ता तनाव कार्य की अधिकता के कारण हो सकता हैं.

इस समय कार्य से थोड़ा दूर होकर रिश्तें सुधार लाएं.किसी स्थिति में तुंरत निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. ऐसी स्थिति में खुद को अकेला न समझें.सामने वाले से मदद ले सकते है.किसी की मदद करते समय स्वार्थी न बनें.

स्वास्थ्य: जीवनसाथी की बिगड़ती तबीयत तनाव बढ़ा सकती है.इससे रातों को नींद नहीं आ रही है.

आर्थिक स्थिति: खर्चों में कमी लाएं.छोटी छोटी बचत कर सकते है.

रिश्ते: मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात होगी.किसी मित्र के विवाह में सामने वाला मिल सकता है.
 

