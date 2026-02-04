Makar Tarot Rashifal 4 February 2026: ईश्वर में विश्वास रखेंगे, लोगों से सावधान रहें

मकर (Capricorn):-

Cards:- King of cups

इस समय व्यापार में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं.स्थिति को संभाल पाना काबू से बाहर होता महसूस कर सकते है. परिवार के बड़े सदस्य से अपनी समस्या साझा कर सकते हैं.सामने वाले के अनुभव व्यवसाय को संभालने में मदद करेंगे. इस बात का पूर्ण विश्वास करेंगे.कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा को पूरी करने की कोशिश को सफल बनाएगी.किसी पुराने मित्र से मुलाकात अचंभित कर सकती है.कार्य के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है.

शेयर बाजार में निवेश किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर करें.ईश्वर में विश्वास और आस्था बढ़ सकती है.किसी पुराने कार्य का पूरा होना उत्साहित करेगा. पिता की निर्णायक सलाह और मार्गदर्शन उन्नति में सहायक सिद्ध होगी.कार्य की सफलता उच्च अधिकारियों से सराहना दिला सकती है. कुछ लोग इस सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं.ऐसे लोगों से सावधान रहें संभव है,वो आगे कार्यों में रुकावट डालें.

स्वास्थ्य:बार-बार हो रहा जुकाम परेशानी में डाल सकता है. सही उपचार इस परेशानी से राहत देगा.

आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हो सकता है. नए वाहन की खरीदी पर विचार करेंगे.

रिश्ते: माता-पिता के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. संतान की उच्च शिक्षा प्राप्ति की इच्छा जल्द ही पूरी होती नजर आएगी.

