आज 28 जनवरी 2026 मकर राशिफल: सुखद पलों की निर्मित होगी, मित्रों से मुलाकात होगी

मकर - बुद्धि बल से श्रेष्ठ प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. कामकाजी तथ्यों पर फोकस बना रहेगा. सजगता सतर्कता से काम लेंगे. रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे. निसंकोच होकर आगे बढ़ते रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. प्रिय के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. भावुकता पर नियंत्रण रहेगा. स्पष्टता रखेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. नवीन मामलों में सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. परीक्षा में बेहतर रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर उन्नतिपथ पर अग्रसर बना रहेगा. करियर व्यापार में तेजी रखेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. पेशेवर मामलों सक्रियता आएगी. प्रतिभा कौशल से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. लेनदेन सकारात्मक में बना रहेगी. वित्तीय विषयों पर फोकस बढाएंगे. बचत संवार पाएगी. मित्रवर्ग प्रभावशाली रहेगा. लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. प्रशासन व प्रबंधन को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पहल बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद के मौके बनेंगे. प्रेम स्नेह का पक्ष मजबूत रहेगा. निजी संबंध मजबूत बने रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता रखेंगे. वादा वचन निभाएंगे. सुखद पलों की निर्मित होगी. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. रिश्तों में भरोसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विनय विवेक से कार्य आगे बढ़ाएंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 5 और 8

शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सहकारिता बनाए रखें.

---- समाप्त ----