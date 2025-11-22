आज 22 नवंबर 2025 मकर राशिफल: विभिन्न कार्यों को गति देंगे, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी

मकर - वाणिज्यिक कार्यों में उछाल की स्थिति बनी रहेगी. चहुंओर सक्रियता बढ़ाए रहेंगे. लाभ व्यापार में सुधार संवार बढ़ा रहेगा. योजनाएं उम्मीद के अनुरूप आगे बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. चहुंओर सफलता के संकेत हैं. सकारात्मकता बनाए रखेंगे. समर्थन सहयोग पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. निजी विषयों में तेजी आएगी. महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. तर्कशीलता बढ़ाएं.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज की स्थिति उच्च बनी रहेगी. पेशेवर मामलों में अनुकूलन रहेगा. आर्थिक वाणिज्यिक कार्य सधेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवरजन उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लाभ का प्रतिशत अपेक्षित बना रहेगा. उन्नति की राह बनाए रखेंगे. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. नवीन योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ समय साझा करेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. संबंधों को संवारेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. मन की बात कहने के लिए अच्छा समय बना हुआ है. प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक रिश्ते मजबूती पाएंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. मित्रों का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वचन पालन बनाए रहेंगे. सभी के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 4 6 और 8

शुभ रंग: श्याम

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. सक्रिय रहें.

---- समाप्त ----