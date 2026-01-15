scorecardresearch
 
आज 15 जनवरी 2026 मकर राशिफल: मकर संक्रांति के दिन मकर राशि वाले पाएंगे इच्छित उपलब्धियां, कार्यक्षमता बेहतर रहेगी

Aaj ka Makar Rashifal 15 January 2026, Capricorn Horoscope Today: जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर देंं. सोच विचारकर निर्णय लें. सेहत का ख्याल रखें. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण की अनुकूलता लाभ उठाएंगे.

मकर - कार्य व्यापार और करियर को उचित दिशा में बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक मामलों को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर देंं. सोच विचारकर निर्णय लें. सेहत का ख्याल रखें. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण की अनुकूलता लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. उद्योग व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. आशंकामुक्त रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रयासों को गति मिलेगी. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. साहस व सूझबूझ रखेंगे. सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जिद और अंहकार त्यागेंगे. कामकाजी विषयों को पूरा करने पर जोर दें.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. उद्योग व्यापार में हित बनाए रखेंगे. विविध कार्य पक्ष में बनेंगे. संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढाएं.

प्रेम मैत्री- परिवार के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. मुलाकात असरदार रहेगी. वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. बड़प्पन रखेंगे. सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध घनिष्ठ होंगे. सुख सौख्य रहेगा. जिद में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सहज रहेंगे. सात्विकता बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता बनाए रहेंगे.

शुभ अंक : 6, 8, 9

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
