आज 14 जनवरी 2026 मकर राशिफल: एक से अधिक स्त्रोत से आय संभव है, लक्ष्य पर फोकस रहेगा

मकर- करियर कारोबार के अवसर बेहतर बने रहेंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी. विविध पेशेवर कोशिशें बल पाएंगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. विविध कार्यों में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. चहुंओर शुभता का संचार रहेगा. प्रबंधकीय मामलों में धैर्य दिखाएंगे. यात्रा हो सकती है. सभी का सम्मान बनाए रखेंगे. बैर व क्रोध से बचाव रखेंगे. लेनदेन के प्रयासों में स्मार्टनेस बढ़ाएंगे. व्यवसायिक संवाद पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पहल पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. तेजी की आदत बनाए रखेंगे. कामकाजी मामलों में उत्साह रहेगा. लेनदेन में उधार से बचेंगे. शत्रुओं से सावधानी बनाए रहेंगे. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी बल पाएगी. एक से अधिक स्त्रोत से आय संभव है. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. सहजता सजगता बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चा में सावधान रहेंगे. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. लाभ के अवसर निर्मित होंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मकता पर बल बना रहेगा. मित्रों के साथ सहयोग बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार होगा. खामियों को अनदेखा करें. प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे. संबंध मजबूत होंगे. मन के मामलों में धैर्य रखेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. भेंट मुलाकात होगी. बड़बोलापन से बचेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन से कार्य करेंगे. मनोबल बनाए रहेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहें. बड़प्पन रखें. स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें.

शुभ अंक : 5 7 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. ध्यान योग प्राणायाम करें. दान दें.

