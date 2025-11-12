scorecardresearch
 

आज 12 नवंबर 2025 मकर राशिफल: लाभ में वृद्धि होगी, चहुंओर सकारात्मक संयोग बनेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 12 November 2025, Capricorn Horoscope Today: करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे. दाम्पत्य में शुभता रहेगी. सहकारिता के प्रयास बनेंगे. भूमि भवन के मामले सधेंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी.

मकर- साझीदारी के मामलों में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. नेतृत्व क्षमता का लाभ उठाएंगे. सभी से जुड़ाव बनाए रखेंगे. संबंधो में घनिष्ठता बढ़ेगी. स्थायित्व को बल मिलेगा. आवश्यक कार्यों पर जोर देंगे. नवीन अनुबंधों में सक्रियता दिखाएंगे. बड़े लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार में रुचि रहेगी. वाणिज्यिक मामले संवरेंगे. करीबियों के साथ सुखद पल बिताएंगे. दाम्पत्य में शुभता रहेगी. सहकारिता के प्रयास बनेंगे. भूमि भवन के मामले सधेंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में स्मार्ट वर्किंग बनाए रखेंगे. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएंगे. व्यापार में सामंजस्य रहेगा. बेहतर प्रस्ताव मिलेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे.

धन संपत्ति-  वित्तीय अनुकूलन उत्साहित रखेगा. लाभ में वृद्धि होगी. चहुंओर सकारात्मक संयोग बनेंगे. सभी के प्रति सहयोग की भावना बनी रहेगी. साख सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पाने का प्रयास रहेगा.

प्रेम मैत्री- रिश्तों को मजबूत बनाए रखेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगें. संबंधों पर फोकस रहेगा. गरिमा गोपनीयता पर जोर होगा.घर में सुख सौख्य बढे़गा. दाम्पत्य में मधुरता रहेगी. श्रेष्ठ प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ा रहेगा. साथी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनां का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. मनोबल उूंचा रहेगा. स्थायित्व के प्रयास सफल होंगे. तेजी दिखाएंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. लापरवाही से बचेंगे.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज का उपाय : अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला और दूब चढ़ाएं. टीम भावना पर जोर रखें. मदद बढ़ाएं.
 

