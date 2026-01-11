scorecardresearch
 
आज 11 जनवरी 2026 मकर राशिफल: सहयोग की भावना बढे़गी, प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 11 January 2026, Capricorn Horoscope Today: संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र सहयोगी संतुलन बनाए रहेंगे. आदर भाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

मकर - शासन के कार्या में रुचि बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं को गति देंगे. पैतृक कार्यों में प्रमुखता से शामिल होंगे. सभी का सहयोग बनाए रखेंगे. कारोबार अच्छा रहेगा. जिम्मेदारी निभाएंगे. संपर्क बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. धैर्य बना रहेगा. पेशेवर संबंध संवरेंगे. शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. इच्छित सफलताएं बनी रहेंगी. तैयारी एवं कौशल के साथ आगे बढ़ेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. वरिष्ठों व मित्रों का साथ बना रहेगा. पारिवारिक कार्यों को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में अवसरों को भुनाएंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. व्यवसायी प्रभावशाली रहेंगे. वाणिज्यिक मामलों में सफलता पाएंगे. अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी.

धन संपत्ति- वित्त प्रबंधन बेहतर बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक योजनाएं बल पाएंगी. लंबित मामलों में गति आएगी. लाभ में वृद्धि होगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पद और प्रभाव बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों विश्वास बढ़ेंगा. रिश्ते मजबूत बने रहेंगे. संबंधों को प्राथमिकता में रखेंगे. मित्र सहयोगी संतुलन बनाए रहेंगे. आदर भाव में वृद्धि होगी. सहयोग की भावना बढे़गी. प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रियजन से भेंट होगी. चर्चा संवाद बेहतर रहेगा. भ्रमण पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- परस्पर सम्मान का भाव रहेगा. पद प्रतिष्ठा पाएंगे. तेजी से कार्य करेंगे. सहयोग समर्थन रखेंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से कार्य सधेंगे. मनोबल बढ़ाए रखेंगे.

शुभ अंक : 2 और 8

शुभ रंग : धूसर

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
