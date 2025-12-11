scorecardresearch
 
आज 11 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले बहस विवाद से रहें सावधान, करियर व्यवसाय में बढ़ाएंगे सूझबूझ

Aaj ka Makar Rashifal 11 December 2025, Capricorn Horoscope Today: पारिवारिक आयोजनों में शामिल होंगे. कार्य व्यापार में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सतर्कता बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

मकर - जल्दबाजी में कार्य करने की आदत को त्यागें. व्यवस्थित ढंग से योजनानुसार विभिन्न कार्य आगे बढ़ाएं. निजी मामलों में दबाव की स्थिति रह सकती है. पारिवारिक आयोजनों में शामिल होंगे. कार्य व्यापार में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सतर्कता बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. धूर्त की बातों में नहीं आएं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सूझबूझ से काम लें. नीति नियम व व्यवस्था में विश्वास बनाए रखें. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव में बने रह सकते हैं. बहस विवाद से बचें. विविध मामले नियंत्रण में रखें. कार्यक्षमता व कर्मठता बढ़ाएं. बड़ों की सीख सलाह पर ध्यान दें. व्यर्थ दखल से बचें.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में स्पष्टता रखें. करियर व्यवसाय में सूझबूझ बढ़ाएं. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा. करीबियों की मदद से कार्य साधेंगे. सजगता से काम लेंगे. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने के भाव से बचें.

प्रेम मैत्री- निजी मामले मिश्रित बने रहेंगे. घर परिवार के विषय सामान्य रहेंगे. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएं. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल करने से बचें. संबंधों व व्यवहार में धैर्य बढ़ाएंगे. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री पूर्ववत् बनी रहेगी. धोखेबाजों से सतर्क रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता सरलता बनाए रखें. तर्कपूर्ण व्यवहार रखें. योजनानुसार आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझा भावना रखें.

शुभ अंक :  2 5 और 8

शुभ रंग : पीतांबरी

आज का उपाय : श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. दबाव में न आएं.

