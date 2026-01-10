आज 10 जनवरी 2026 मकर राशिफल: शिक्षा पर जोर देंगे, अध्यात्म में रुचि लेंगे

मकर - सभी से संबंध मधुर होंगे.परिवार के लोग प्रसन्न रहेंगे.कामकाजी गतिविधियों में समय बढ़ाएंगे.भाग्य बढ़त पर बना रहेगा.कार्ययोजनाओं पर अमल करेंगे.मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी.आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे.कार्य व्यापार में उछाल आएगा.धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे.मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी.विभिन्न ़क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे.मित्रों का साथ पाएंगे.शिक्षा पर जोर देंगे.अध्यात्म में रुचि लेंगे.लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे.परिजनों का सहयोग मिलेगा.
नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में प्रभाव बनाए रहेंगे.पेशेवरों के प्रदर्शन सुधार होगा.असहजताएं दूर होंगी.कारोबार के लंबित मामले गति पाएंगे.तेजी बनाए रखेंगे.कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी.
धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर रहेगा.साहस पराक्रम बनाए रखेंगे.परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी.आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा.महत्वपूर्ण योजनाओं को बल मिलेगा.अड़चन दूर होगी.
प्रेम मैत्री- सुख सौख्य बढ़त पाएगा.रिश्तों में सहकार बनाए रखेंगे.भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे.निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे.समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे.अपनों पर भरोसा बनाए रखेंगे.मन के मामले संवरेंगे. प्रेम संबंधो में सुधार होगा.विभिन्न मामलों में गति आएगी.
स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग का भाव रखेंगे.शैक्षिक मामले संवरेंगे.जीवनशैली आकर्षक रहेगी.लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.सोच उूंची रखेंगे.चर्चा संवाद प्रभावी रहेंगे.शुभ अंक : 6 और 8
शुभ रंग : श्याम
आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें.शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं.धार्मिक स्थल जाएं.