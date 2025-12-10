आज 10 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले चुनौतियों का करेंगे सामना, लेनेदेन में भूलचूक से बचें

मकर - शारीरिक सहजता को बनाए रखने का प्रयास बढ़ाएं. स्वास्थ्य संकेतों पर नजर रखें. मौसमी सावधानी बढ़ाएं. घर परिवार में सबका साथ सहयोग रहेगा. परिजनों के साथ सुखद संवाद बना रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विनम्र रहेंगे. कार्य विस्तार की योजनाएं गति लेंगी. स्पष्टता बनाए रखें. चुनौतियों का सामना करेंगे. वाद विवाद व संघर्ष की स्थिति से बचेंगे. नीति नियम बनाए रखें. जरूरी सूचना मिल सकती है. बड़प्पन बनाए रखें. लक्ष्य पर ध्यान दें.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार पूर्ववत् बना रहेगा. रुटीन मामलों पर फोकस बनाए रखें. विभिन्न कार्यों में सजगता सतर्कता बढ़ाएं. पेशेवरों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी. तार्किकता व तथ्यों पर जोर दें.

धन संपत्ति- बजट की स्थिति असंतुलित रह सकती है. लेनेदेन में भूलचूक से बचें. रुटीन कार्यों को आगे बढ़ाएं. ठगों से दूर रहें. भेंटवार्ता में संकोच बना रहेगा. करियर व्यवसाय में निर्णय उतावली न करें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष प्रभावित रह सकता है. चर्चा में सजगता बनाए रहें. व्यक्तिगत विषयों में भ्रम में न आएं. दिखो व बहकावे से बचें. अपना पक्ष रखने में जल्दबाजी न करें. परिवार से सहकार सहयोग बना रहेगा. करीबी सकारात्मक रहेंगे. रिश्तों में दबाव की स्थिति रह सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वयं पर फोकस बढ़ाएंगे. अतिसक्रियता से बचें. अतिभार न उठाएं. आवश्यक कार्यों को साधें. सामंजस्य बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 4 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान चढ़ाएं. मोदक का भोग चढ़ाएं. सीख सलाह बनाए रखें.

