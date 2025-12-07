scorecardresearch
 
आज 7 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: श्रेष्ठ कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे, लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा

Aaj ka Makar Rashifal 7 December 2025, Capricorn Horoscope Today: लेनदेन के विषय सहज रहेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामलों में सावधानी से आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. श्रेष्ठ कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा.

मकर- कमर्ठता और प्रतिभा के बल पर महत्वपूर्ण लक्ष्य पाएंगे. योजनाओं को बल मिलेगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करें. करियर व्यापार में सहजता बनी रहेगी. भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. आधुनिक विषयों में रुचि बढ़ेगी. नवीन मामले पक्ष में बनेंगे. सौदे समझौते गति लेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. सक्रियता से जगह बनाएंगे. सृजनशीलता बढे़गी. लंबित कार्यों को गति देंगे. आशंकाएं दूर होंगी. रचनात्मकता बल पाएगी. योजनाओं में तेजी लाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- परिश्रम से सभी प्रभावित होंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. पेशेवरों को जरूरी सूचनाएं मिलेंगी. करियर व्यापार में लाभ संवरेगा. अधिकारियों से भेंट बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने पर जोर होगा.

धन संपत्ति- वाणिज्यिक लाभ संवार पर रहेगा. लेनदेन के विषय सहज रहेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. परंपरागत मामलों में सावधानी से आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों से भेंट होंगी. श्रेष्ठ कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा.

प्रेम मैत्री- हर्ष आनंद से समय बिताएंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. परिजनों का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. संबंधों को बल मिलेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. प्रियजन को महत्व देंगे. परिवार का साथ सहयोग रहेगा. सभी प्रभावित होंगे. मित्रों का समर्थन रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- सबकी खुशी बढ़ाएंगे. आदर सम्मान पाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य समस्याएं स्वतः हल होंगी. अन्य का ख्याल रखेंगे.

शुभ अंक : 7 8 और 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. विनम्र रहें.

