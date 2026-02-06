आज 6 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: संबंधों को मजबूती देंगे, प्रेमपक्ष संवार पाएगा

मकर - भाग्यबल से महत्वपूर्ण मामलों में तेजी आएगी. चहुंओर सकारात्मक बदलाव बने रहेंगे. सहजता व सूझबूझ से विविध गतिविधियों से जुड़ेंगे. कामकाज में संतुलन बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. धार्मिक व मनोरंजक कार्योंं में शामिल होंगे. निजी संबंध संवारेंगे. वातावरण एवं परिस्थितियां संवार पर होंगी. आय अच्छी रहेगी. शिक्षा पर जोर रहेगा. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म बढ़ाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ के संकेत हैं.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. विविध कार्योंं में सक्रियता बनाए रखेंगे. कारोबारी विस्तार पर बल बना रहेगा. सब से सहयोग की भावना रखेंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. करियर व्यापार में संवाद बेहतर रहेगा.



धन संपत्ति- वाणिज्यिक प्रयासां में बेहतर रहेंगे. वित्तीय लेनदेन को गति मिलेगी. लाभ प्रभाव बढ़ेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. आय के नवीन स्त्रोत निर्मित होंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. जल्दबाजी न करें.



प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में परस्पर विश्वास बढ़ेगा. चर्चा संवाद में उत्साह दिखाएंगे. प्रियजन के साथ आनंद के क्षण बनेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. करीबियों को समय देंगे. मन की बात कह पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंधों को मजबूती देंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा.



स्वास्थ्य मनोबल- अवरोध कम होंगे. निर्णय क्षमता बढ़ेगी. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. उत्सव सा वातावरण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : आदिशक्ति देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. तीर्थस्थल जाएं. मदद बढ़ाएं.

