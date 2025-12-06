आज 6 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: मकर राशि वाले ध्यान प्राणायाम की आदत बढ़ाएं, परिश्रम से परिणाम संवारेंगे

मकर - विविध प्रयासों को सहजता से आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता को बल मिलेगा. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. वाणी व्यवहार तर्कशील रहेगा. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे. करियर कारोबार में दबाव बना रह सकता है.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में मेहनत बनाए रहेंगे. परिश्रम से परिणाम संवारेंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखेंगे. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- नियम पालन बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. पेशेवर कार्यों का धैर्य से आगे बढ़ाएंगे. अन्य की बातों में न आएं. आर्थिक लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण लाएंगे. उधारी से बचें.

प्रेम मैत्री- बात कहने में जल्दबाजी से बचें. न करें. भावनात्मक रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं. सबके प्रति आदर सम्मान बनाए रखें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचेंगे. जरूरी सूचना मिल सकती है. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता रखें. ध्यान प्राणायाम की आदत बढ़ाएं. रुटीन पर ध्यान दें. मनोबल ऊंचा रखें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचेंगे. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : श्याम

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. काली वस्तुओं का दान करें. नियम रखें.

