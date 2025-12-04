scorecardresearch
 
आज 4 दिसंबर 2025 मकर राशिफल: पद प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी, कामकाजी लक्ष्यों को पूरा करेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 4 December 2025, Capricorn Horoscope Today: लाभ और बचत में वृद्धि बनी रहेगी. पद प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी. कामकाजी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामले संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. साहस से काम लेंगे.

capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर- मित्रमंडली के साथ भ्रमण मनोरंजन की योजनाओ को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. प्रियजनों के साथ सुख से समय बीतेगा. लाभ और प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. विभिन्न मोर्चां पर तेजी रहेगी. प्रमुख कार्य गति लेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. सोच बड़ी बनाए रखेंगे. अनुशासन बनाए रखेंगे. करियर में उच्च प्रदर्शन रहेगा. रुटीन संवारेंगे. हितलाभ वृद्धि बनी रहेगी. संकोच में कमी आएगी.

नौकरी व्यवसाय- वित्तीय मामलों में तेज गतिविधि रहेगी. व्यवस्था बनाए रहेंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता बढ़ेगी. सूझबूझ उत्साह एवं तैयारी से आगे बढ़ेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कामकाजी प्रयास तेज होंगे.

धन संपत्ति- लाभ और बचत में वृद्धि बनी रहेगी. पद प्रभाव बढ़ाने में मदद मिलेगी. कामकाजी लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. वित्तीय मामले संवार पाएंगे. कार्ययोजनाओं में तेजी दिखाएंगे. साहस से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. दोस्तों के साथ स्मरणीय वक्त बिताएंगे. सुखद सूचनाओं को साझा करेंगे. भावनात्मक पक्ष को बल मिलेगा. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तों में सकारात्मकता रहेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल होंगे. आपसी भरोसा बढ़ा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में आकर्षण रहेगा. स्वास्थ्य बेहतर होगा. व्यवस्था संवारेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 4 7 और 8

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. उत्साह रखें.

---- समाप्त ----
