scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 3 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें, तैयारी से आगे बढ़ें

Aaj ka makar Rashifal 3 February 2026, capricorn Horoscope Today: करियर में बदलाव की आशंका है. कारोबार में असहज स्थिति रह सकती है. निर्णय लेने में संकोच होगा. जल्दबाजी में नहीं आएं. धैर्य धर्म व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं.

Advertisement
X
Capricorn Horoscope
Capricorn Horoscope

मकर - स्वास्थ्य की अनदेखी से बचने का समय है. क्षमता से अधिक दबाव में आने से बचें. शारीरिक संकेतों पर ध्यान दें. अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. कार्य व्यापार में तेजी आएगी. घर में सुख सौख्य के क्षण बनेंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. बड़ों का सानिध्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्योंं में परिजनों का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की मदद उत्साहित रखेगी. परिजन करीबी रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. शोध में रुचि बढ़ाएंगे. विनम्रता बनाए रहें.


नौकरी व्यवसाय- करियर में बदलाव की आशंका है. कारोबार में असहज स्थिति रह सकती है. निर्णय लेने में संकोच होगा. जल्दबाजी में नहीं आएं. धैर्य धर्म व अनुशासन बनाए रखें. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएं.


धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में जिद व उतावलेपन से बचे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें. तैयारी से आगे बढ़ें. समकक्षों से सहयोग लें. सावधानी से आगे बढ़ें. अनजान लोगों से सजग रहेंगे. आकस्मिकता बनी रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

मकर: स्थान परिवर्तन से लाभ होगा, व्यापार से जुड़े काम बनेंगे
प्रबंधन मजबूत रहेगा, सक्रियता बढ़ाएंगे
धन लाभ का योग है, सरकार से संबंधित काम बनेंगे
कोई मित्र धोखा दे सकता है सावधान रहें, व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी
कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी, करियर व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे

प्रेम मैत्री- योग्यजनों को सहज प्रस्ताव मिलेंगे. संबंधों को यथावत् बनाए रखने की कोशिश होगी. भेंट मुलाकात में सामंजस्य रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. घरवालों की बातों को अनदेखा न करें. बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं. अपनों का साथ बना रहेगा. संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. रिश्तों को संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावुकता से बचेंेगे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. खानपान में सात्विकता रखें.

Advertisement

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : अंजनिसुत भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशील रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement