scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 फ़रवरी 2026 मकर राशिफल: कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी, करियर व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे

Aaj ka Makar Rashifal 1 February 2026, Capricorn Horoscope Today: व्यवस्था पर बल बना रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. करियर व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कामकाज में उचित अवसर बनेंगे. संकोच कम होगा.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर - उद्योग व्यापार में हितप्रद स्थिति बनी रहेगी. लाभ एवं व्यापार में उचित दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे. चहुंओर अपेक्षित परिणाम बनेंगे. परिवार का विश्वास बनाए रहेंगे. साझा कार्यों में सबको जोड़े रखने की कोशिश होगी. सामूहिक गतिविधियों में सक्रियता आएगी. भूमि भवन के विषयोें में गति आएगी. विभिन्न प्रयास संवरेंगे. करीबी सतर्कता बढ़ाएंगे. नेतृत्व के प्रयासों को बल मिलेगा. चहुंओर सुधार बना रहेगा. जोखिम के कार्यों को टालेंगे. खानपान सात्विक रखेंगे. सहकारी कार्यों में तेजी दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवस्था पर बल बना रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. करियर व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. कामकाज में उचित अवसर बनेंगे. संकोच कम होगा.

धन संपत्ति- हितलाभ संवार पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण लेनदेन को आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयास गति लेंगे. करियर कारोबार संवार पर रहेगा. दीर्घकालिक मामलों में अच्छा करेंगे. उद्योग कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मकर: उधार लेनदेन से बचना होगा, शत्रुओं से सावधान रहें
मकर राशि वाले सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें
समकक्षों का साथ रहेगा, रिश्तों में सहजता दिखाएंगे
मकर: आपका सम्मान बढ़ेगा, धन प्राप्ति का योग है
Important day for Capricorn with office problems resolving
मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य खुशहाल रहेगा. निजी जीवन में शुभता सहजता रहेगी. करीबियों में परस्पर प्रेम और विश्वास बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. स्वजनों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी रहेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. मित्रता घनिष्ठ होंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहज सक्रियता रखेंगे. विभिन्न मामलों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. गरिमा गोपनीयता बनी रहेगी. तेजी से काम लेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 4 और 8

Advertisement

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे मेवे, मिश्री और फल बांटें. साझीदारी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement