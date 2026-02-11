Kark Tarot Rashifal 11 February 2026: किसी पर भी अत्यधिक विश्वास न करें, बाहरी लोगों से सलाह न लें

कर्क (Cancer):-

Cards:- Seven of cups

कुछ नए परिवर्तन प्रिय के व्यवहार में देख सकते है. सामने वाला इस समय सिर्फ व्यावसायिक जीवन में पूर्णता केंद्रित है. जिसके चलते वो भावनाओं को समझ ही नहीं रहा है. इससे मन आहत हो सकता है. किसी कार्य को लेकरइस समय दिल और दिमाग में काफी विभ्रम की स्थिति बन सकती है. किसी भी निर्णय तक पहुँच पाना मुश्किल होगा. इस दुविधा पूर्ण स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ चर्चा कर सकते है. व्यवसाय में प्रतिद्वंदियों काफी कश्मकश की स्थिति निर्मित कर रहे है. जरा सी भी चूक एक बड़े आर्थिक संकट में डाल सकती है. जिसके लिए आप जिम्मेदार होंगे.

परिवार में आया नया व्यक्ति कुछ नए बदलाव लेकर आ सकता है. उसके व्यक्तित्व को लेकर थोड़ा संदेह हो सकता है. सामने वाले की असलियत को पहचानने का प्रयास करें. मीठा बनकर वो किसी गलत मंशा की पूरी चाहता है. ऐसा आपको अनुभव हो सकता है. किसी पर भी अत्यधिक विश्वास न करें. पारिवारिक या निजी मामलों में बाहर वाली की राय न लें. उच्च अधिकारी का कुछ खास लोगों के प्रति झुकाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार काफी आहत कर सकता है.

स्वास्थ्य:नींद का ना आना का एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा हैं. जिसके चलते कार्य करते समय मानसिक तनाव बढ़ता महसूस होने लगा हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा अटक चुका है. जिसके अभी वापस मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है.

रिश्ते: प्रिय अपने अतीत के रिश्ते को इस रिश्ते पर हावी कर सकता है . जिसके चलते आप उससे नाराज हो सकते हैं.

