scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 9 February 2026: आर्थिक रूप से बेहतर रहेंगे, किसी नए कार्य में सफलता अच्छे लाभ दिला सकती है

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 9 February 2026: कुछ लोगों के मतलबीपन वाले रिश्ते से दूर जाने की सोच सकते है. बीमार रिश्तों की मानसिकता समझे. जो जा रहा है. उसको बांध कर न रखें. दूर जाने दें. 

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Six of cups 
किसी पुराने मित्र से मिलकर जीवन की कड़वी सच्चाई सामने आ सकती है. जिसके चलते आपका मन दुःखी हो सकता है. सरकारी कामों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न करें. प्रिय के साथ अच्छा समय बिताएंगे. जीवन में सुख एवं दुःख में हमेशा संतुलन होना चाहिए. इस बात का ध्यान रखें. कि खुशियों और दुखों में स्थितियों को पूरी तरह परिवर्तित करना बेहतर रहेगा. जीवन की पिछली घटनाओं से मिले सबक को लेकर आगे की स्थितियों पर विचार कर रहे हैं.

मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होने लग रहा है. समय अनुकूल है. पुराने बिगड़े रिश्ते को पुनः सुधारने का प्रयास करें. कुछ व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च कर सकते है. कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है. कुछ लोगों के मतलबीपन वाले रिश्ते से दूर जाने की सोच सकते है. बीमार रिश्तों की मानसिकता समझे. जो जा रहा है. उसको बांध कर न रखें. दूर जाने दें. 

स्वास्थ्य: मौसम में आता हुआ बदलाव बीमार कर सकता हैं. खानपान और दिनचर्या का खास ख्याल रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, सदुपयोग करें
ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है, धन के लेन-देन से बचे
धन का निवेश सोच-समझकर करें, जानकारों की सलाह लें
बड़ी धनराशि मिल सकती है, आदत में परिवर्तन लाएं
ध्यान साधना करेंगे,बड़ा घर खरीदने की योजना बनाएंगे

आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से पहले से बेहतर हो रही है. किसी नए कार्य की सफलता अच्छे लाभ लेकर आ सकती हैं. 

रिश्ते: पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement