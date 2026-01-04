Kark Tarot Rashifal 4 January 2026: आर्थिक मामले सुधरेंगे, बुजुर्ग की सलाह मानेंगे

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Hanged Man

किसी कार्य को पूरा करने में किसी का सहयोग मिल सकता है.नया कार्य आपके विषय से अलग हो सकता है.किसी अनुभवी से इस कार्य की जानकारी ले सकते है.अपने सहयोगी की गतिविधियों पर नजर बनाए रखें.वो इस कार्य में काफी कमियां छोड़ सकता हैं.जिसके कारण कार्य के पूरे सफल होने में संदेह हो सकता है.इस समय आपको अपनी शक्ति और क्षमता का उपयोग कर कार्य को सफल बनाने का संपूर्ण प्रयास करना चाहिए. अपने उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में जानकारी देने का मन बनाया है.

यदि कार्य में कोई भी बाधा किसी अन्य व्यक्ति के कारण आ रही हैं.तो उसकी हार निश्चित है. आपको सफलता जब ही प्राप्त होगी.जब आप दूसरों पर निर्भर होने की आदत कम करेंगे.और अपना काम स्वयं करेंगे. आर्थिक मामलों में सावधानी रखें.बेहतर बनाने के लिए बड़े बुजुर्ग लोगों की सलाह पर जरूर ध्यान दें.कारोबारी लोगों को अच्छा मुनाफा होता नजर आएगा.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर चली आ रही परेशानी अब दूर हो सकती है.खानपान का परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: पिता से उपहार में एक कीमती वस्तु मिलने की उम्मीद पूरी होती नज़र आएगी.

रिश्ते:यात्राओं के दौरान किसी से हुई मुलाकात ने उसके साथ अच्छे रिश्ते बन सकते है.

