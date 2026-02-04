Kark Tarot Rashifal 4 February 2026: दिनचर्या को नियमित बनाएं,क्षमा करने का स्वभाव रखें

कर्क (Cancer):-

Cards:- The Hermit

अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाएं.किसी की बातों में आने से बचें.बिना समझे किसी बात दी गई प्रतिक्रिया आपके खिलाफ हो सकती है.अतीत के किसी व्यक्ति से अचानक मुलाकात हो सकती है.इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास न करें. जीवनसाथी का चिढ़चिढ़ाहट भरा स्वभाव दूरी बढ़ा सकता है.सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे. कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है.मन की शांति के लिए किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से अपनी परेशानियां साझा कर सकते हैं. किसी काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है.

वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रह करने की आवश्यकता है. किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मुलाकात हो सकती है.पुराने रिश्तो को सुधारने का प्रयास करें.जरुरत ज्यादा शेखी बघारना बड़ी मुसीबत में डाल सकता है.आर्थिक मामलों में लापरवाही ना बरते. यदि कोई किसी कार्य को करने के लिए किसी तरह की मांग सामने रखा है.तो कार्य से संबंधित अधिकारी से मिल सकते है.

स्वास्थ्य: बाहर के खान पान से परहेज रखें. दिनचर्या को नियमित बनाएं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच-समझकर करे दूसरों को दिखाने के चक्कर में खर्चे न करें.

रिश्ते: लोगों की गलतियों को क्षमा करने का स्वभाव रखें. अन्यथा रिश्तो में कड़वाहट बढ़ती जाएगी.

---- समाप्त ----