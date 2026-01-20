आज 20 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, प्रतिफल अपेक्षा से अच्छा रहेगा.

कर्क - साझीदारी और सहकार का भाव बनाए रखेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. उद्योग वाणिज्य में जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. परिस्थितियां सहायक रहेंगी. विनय विवेक से कार्य साधेंगे. निजी जीवन में शुभता का प्रतिशत बढ़ेगा. उद्योग व्यापार से जुड़ेंगे. सोच बड़ी रखें. औद्योगिक विस्तार के अवसरो पर ध्यान देंगे. परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. विविध मामले संवरेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. निसंकोच गति बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रयासों में तेजी आएगी. दीर्घकालिक योजनाओं को गति देंगे. साथियों का भरोसा जीतेंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिफल अपेक्षा से अच्छा रहेगा. उपलब्धियों में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- वित्तीय मामलों को बेहतर बनाएंगे.योजनाओं को बल मिलेगा. स्थायित्व पर जोर रहेगा. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. पूछपरख बनी रहेगी. लाभार्जन संवारेंगे. विभिन्न प्रयास फलेंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ सुख से जीवन जिएंगे. दाम्पत्य में प्रेम बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. संबंधों में ऊर्जा रहेगी. प्रिय से भेंट होगी. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सुख सौख्य रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन को बल मिलेगा. सात्विकता रखें. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा. लोकप्रियता बढ़ेगी.

शुभ अंक : 2, 4, 5 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. टीम भावना रखें.

