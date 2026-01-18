आज 18 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएं,जिद में न आएं

कर्क - टीम को साथ लेकर चलेंगे.पेशेवर मामलों में में सहकार व सहयोग से जगह बनाएंगे.योग्यजनों को आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.महत्वपूर्ण चर्चाओं में प्रभावी रहेंगे.साझीदारी की भावना बनाए रखेंगे.मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे.अनुभवियों से संपर्क रखेंगे.लोगों से भेंट में सतर्कता रखेंगे.अनुबंधों में सावधानी रखेंगे.हितलाभ बेहतर बना रहेगा.ढिलाई से बचें.लेनदेन में स्पष्टता रखें.सहकारिता के मामलों में गति आएगी.लक्ष्य की ओर गतिशीलता रखेंगे.
नौकरी व्यवसाय- विविध विषयों में निरंतरता रहेगी.योजना के अनुरूप कार्य करेंगे.प्रबंधकीय प्रयास आगे बढ़ाएं.लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा.कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे.व्यापार में कार्यगति बेहतर रखेंगे.नपातुला जोखिम उठाएंगे.
धन संपत्ति- आर्थिक मामलों को लंबित रखने से बचे.वित्तीय मजबूती बेहतर बनी रहेगी.नेतृत्व पर जोर बनाए रखें.आर्थिक उन्नति के अवसर भुनाएं.लाभफल सामान्य रहेगा.विभिन्न मामलों में फोकस बढ़ाएं.जिद में न आएं.
प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा.निजी मामलों में पहल बनाए रखेंगे.अपनों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखेंगे.उचित प्रस्ताव मिलेंगे.रिश्तों में मजबूती आएगी.विनम्रता दिखाएंगे.शुभता सौम्यता की भावना रहेगी.सुखद पल साझा करेंगे.जल्द भरोसे में नही आएं.धैर्य व प्रेम से संबंध संवारेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे.कार्यगति अच्छी रहेगी.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.उत्साह मनोबल बना रहेगा.
शुभ अंक : 1 2 और 9
शुभ रंग : गुलाबी
आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें.ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें.सक्रिय रहें.