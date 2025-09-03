आज 3 सितंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले सेहत का रखें खास ख्याल, न करें ये गलती

कर्क - कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ा रह सकताह है. कामकाज में स्पष्टता बनाएर रखेंगे. मेहनत और लगन गति बढ़ाएंगे. वरिष्ठों से मुलाकात सफल रहेगी. सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतेंगे. कार्ययोजनाओं में समयबद्धता बनाए रखेंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. निर्णय क्षमता मजबूत होगी. विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचें. सहज सफलता बनी रहेगी. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में स्पष्ट रहें. सेवाभावना बनाए रखेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखाएगा. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. नियम नियंत्रण पर जोर बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयासों को समय पर पूरा करें.

धन संपत्ति- लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट पर बल रहेगा. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे. क्षमता में वृद्धि होगी. परिश्रम पर जोर रहेगा. कार्य व्यापार में सकारात्मक परिणाम बने रह सकते हैं.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह में पहल करने से बचेंगे. अनावश्यक चर्चा संवाद को टालेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. धैर्य दिखाएंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करेंगे. वचन निभाएंगे. सामंजस्य बढ़ाएंगे. भरोसा बनाए रखेंगे. मन के मामले संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे. संबंध पूर्ववत् रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचेंगे. लक्ष्य पूरे होंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 5

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

---- समाप्त ----