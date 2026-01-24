Mesh Tarot Rashifal 24 January 2026: कार्यों को पूरा करें, निर्भर न रहें

1.मेष (Aries):-

Cards:- The Chariot

इस समय विरोधियों को बुद्धिमता से मात दे सकते है.कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है.अपने आसपास को लोगों को पहचाने.जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही किसी बड़े से खरी खोटी सुनवा सकती है.कार्यों को जल्दबाजी में पूरा न करें.जीवनसाथी की तबीयत के चलते स्थान परिवर्तन कर सकते है.कार्य क्षेत्र में किसी नई योजना को लेकर प्रतिस्पर्धा का भाव मन में आ सकता है.अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहें.समय पर कार्यों को पूरा करें.

बार-बार किसी कार्यों को टालने का प्रयास सामने वाले की चिढ़ा सकता है.राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए नई खुशखबरी आ सकती है.यदि कोई कानूनी समस्या पहले से जीवन को परेशान कर रही है.तो अब इससे राहत मिल सकती है.रिश्तेदारी के कारण किसी से नोंक झोंक हो सकती है.कोशिश करें, कि विवाद बढ़ने की स्थिति न बने.



स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता सिरदर्द और पेट में दर्द को बढ़ा सकती है.खानपान और दिनचर्या को नियमित करें.

आर्थिक स्थिति: फिजूलखर्ची को नियंत्रित करें.किसी नए वाहन की खरीदी कर सकते है.

