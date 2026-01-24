scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 24 January 2026: कार्यों को पूरा करें, निर्भर न रहें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 24 January 2026: जीवनसाथी की तबीयत के चलते स्थान परिवर्तन कर सकते है.कार्य क्षेत्र में किसी नई योजना को लेकर प्रतिस्पर्धा का भाव मन में आ सकता है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

1.मेष (Aries):-
Cards:- The Chariot 
इस समय विरोधियों को बुद्धिमता से मात दे सकते है.कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है.अपने आसपास को लोगों को पहचाने.जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही किसी बड़े से खरी खोटी सुनवा सकती है.कार्यों को जल्दबाजी में पूरा न करें.जीवनसाथी की तबीयत के चलते स्थान परिवर्तन कर सकते है.कार्य क्षेत्र में किसी नई योजना को लेकर प्रतिस्पर्धा का भाव मन में आ सकता है.अपने कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहें.समय पर कार्यों को पूरा करें.

बार-बार किसी कार्यों को टालने का प्रयास सामने वाले की चिढ़ा सकता है.राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए नई खुशखबरी आ सकती है.यदि कोई कानूनी समस्या पहले से जीवन को परेशान कर रही है.तो अब इससे राहत मिल सकती है.रिश्तेदारी के कारण किसी से नोंक झोंक हो सकती है.कोशिश करें, कि विवाद बढ़ने की स्थिति न बने.


स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता सिरदर्द और पेट में दर्द को बढ़ा सकती है.खानपान और दिनचर्या को नियमित करें.

सम्बंधित ख़बरें

मीन वालों के परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल
कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, अतिप्रिय के साथ हो सकता है विवाद
मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान
धनु राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में पाएंगे सफलता
वृश्चिक राशि वालों को पैसा कमाने के प्राप्त होंगे अन्य स्रोत, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

आर्थिक स्थिति: फिजूलखर्ची को नियंत्रित करें.किसी नए वाहन की खरीदी कर सकते है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement