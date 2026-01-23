Mesh Tarot Rashifal 23 January 2026: मेष राशि वाले पुरानी गलती से लें सबक, धैर्य और संयम से बातों को समझें

मेष (Aries):-

Cards:- Ace of pentacles

और पढ़ें

कुछ आवश्यकताओं की पूरी के लिए ध्यान दे सकते है. जिनके कारण खर्चे बढ़ सकते है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. कहीं पर अटका हुआ धन भी जल्द ही वापस मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें. इससे आगे सब कुछ बेहतर रहेगा. विरोधियों को मात मिल सकती है. चतुर बुद्धि और विवेक से सामने वाले के कार्यों में रोक लगा सकते है. कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है. यदि किसी की उधारी आपके ऊपर बनी हुई है. तो उसको भी जल्द ही चुका देंगे. किसी पुरानी गलती से सबक लें. किसी ऐसे व्यक्ति से जल्द ही मुलाकात होगी. जो परिश्रमी लेकिन सनकी हो सकता है. कार्य पूरा करने के जुनून के चलते वो सिरदर्द बन सकता है. इस समय धैर्य और संयम से सामने वाले की बात को समझें. और आगे बढ़ें. दूसरों को अपनी शान दिखाने के चक्कर में खर्चे न बढ़ाए. इससे बचत पूंजी पर असर पड़ सकता है.

Advertisement

स्वास्थ्य: ज्यादा खाने की आदत मोटापे के साथ कई ओर स्वास्थ्य समस्याएं ला सकती है. खानपान का परहेज रखें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है. इसके चलते किसी रुचि के कार्य को व्यवसाय में तब्दील करने पर विचार करेंगे.

रिश्ते: पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है. बचपन की यादों को ताजा करेंगे.

---- समाप्त ----