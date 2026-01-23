scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 23 January 2026: मेष राशि वाले पुरानी गलती से लें सबक, धैर्य और संयम से बातों को समझें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 23 January 2026: कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है. यदि किसी की उधारी आपके ऊपर बनी हुई है. तो उसको भी जल्द ही चुका देंगे. किसी पुरानी गलती से सबक लें. किसी ऐसे व्यक्ति से जल्द ही मुलाकात होगी.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- Ace of pentacles

कुछ आवश्यकताओं की पूरी के लिए ध्यान दे सकते है. जिनके कारण खर्चे बढ़ सकते है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है.  कहीं पर अटका हुआ धन भी जल्द ही वापस मिलने की उम्मीद नजर आ रही है. आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें. इससे आगे सब कुछ बेहतर रहेगा. विरोधियों को मात मिल सकती है. चतुर बुद्धि और विवेक से सामने वाले के कार्यों में रोक लगा सकते है. कुछ खास लोगों से मुलाकात हो सकती है. यदि किसी की उधारी आपके ऊपर बनी हुई है. तो उसको भी जल्द ही चुका देंगे. किसी पुरानी गलती से सबक लें. किसी ऐसे व्यक्ति से जल्द ही मुलाकात होगी. जो परिश्रमी लेकिन सनकी हो सकता है. कार्य पूरा करने के जुनून के चलते वो सिरदर्द बन सकता है. इस समय धैर्य और संयम से सामने वाले की बात को समझें. और आगे बढ़ें. दूसरों को अपनी शान दिखाने के चक्कर में खर्चे न बढ़ाए. इससे बचत पूंजी पर असर पड़ सकता है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: ज्यादा खाने की आदत मोटापे के साथ कई ओर स्वास्थ्य समस्याएं ला सकती है. खानपान का परहेज रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, रिश्तों में चल रही अनबान दूर होगी
पूर्व में किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है, दिन शुभ रहेगा
लोगों की बातों पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें, बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें
कार्य सावधानी से पूरे करें, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें
उधार बिना लिखा-पढ़ी के न दें, लेन-देन में सावधानी बरतें

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है. इसके चलते किसी रुचि के कार्य को व्यवसाय में तब्दील करने पर विचार करेंगे. 

रिश्ते: पुराने लोगों से मुलाकात हो सकती है. बचपन की यादों को ताजा करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement