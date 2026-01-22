scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 22 January 2026: खुशमिजाजी से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें 

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 22 January 2026: इस समय आपकी खुशमिजाजी से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. इस समय उधारी लेने आए व्यक्ति को नजरंदाज करना बेहतर होगा. यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे है. तो थोड़ा धैर्य रखें. कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन रही है. 

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- The Emperor
अपना समय अपने शौक को पूरा करने या उन कामों में लगाना चाहिए. जिन्हें करने में  काफी आनंद आता हो. प्रभावशाली लोगों का सहयोग उत्साह को दोगुना कर देगा. किसी बुरी आदत के चलते प्रिय नाराज़ हो सकता है. लंबे समय से अटके फैसलों को पूरा करेंगे. जो भी बोले, सोच समझकर बोले. अन्यथा लोगों की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है. इस समय कोई कानूनी मामला सिरदर्द बन सकता है. संतान से किया हुआ वादा पूरा करना पड़ सकता है. किसी सहयोगी के साथ प्रतिस्पर्धा का भाव मन में बना रह सकता है. आर्थिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है. किसी आर्थिक सलाहकार की मदद ले सकते है. इस समय काम को लेकर लापरवाही न बरतें. समय पर कार्य पूरा करें. इस समय आपकी खुशमिजाजी से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. इस समय उधारी लेने आए व्यक्ति को नजरंदाज करना बेहतर होगा. यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे है. तो थोड़ा धैर्य रखें. कोई बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन रही है. 

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहे. इससे सेहत बुरी तरह बिगड़ सकती है. 

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें.  और अपनी बचत पर ध्यान दें. 

सम्बंधित ख़बरें

किसी दिखावे के चक्कर में न पड़ें, इससे बेफिजूल के खर्चे हो सकते हैं
मीन राशि वाले किसी की अच्छाई का ना उठाएं फायदा, लक्ष्य की तरफ ध्यान रहेगा केंद्रित
कुंभ राशि वाले आर्थिक सौदों में ना दिखाएं लापरवाही, गुस्से पर रखें नियंत्रण
मकर राशि वालों को नौकरी में मिलेगी पदौन्नति, अनुकूल रहेगा वक्त
धनु राशि वालों को पैसा कमाने के मिल सकते हैं नए अवसर, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

रिश्ते: विवाह के लिए सहमति दे सकते है. परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement