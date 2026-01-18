scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 18 January 2026: पुरानी गलतियां न दोहराएं, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 18 January 2026: इससे विचारों में नकारात्मकता बढ़ेगी. किसी कार्य को लेकर अपराधबोध का भाव न रखें. इस समय प्रतिकूलता के साथ कुछ अनुकूल संभावनाएं भी आ सकती है. नए प्रयास, नए फैसले तथा नए कार्यों का आरंभ हो सकता है.

मेष (Aries):-
Cards:- Judgement 
किसी पुराने प्रकरण में न्यायिक फैसला विरुद्ध हो सकता है. इस बात की आशंका हो रही है. विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला बनाएं रखें. कुछ लोग ईर्ष्यावश कार्यों को खराब करने की मंशा रखते है. आसपास के वातावरण से थोड़ा सजग रहें. संभव हैं, कि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा करीब आने का प्रयास कर रहा है. हालांकि इससे आपका पूर्व परिचय हो सकता है. फिर भी सामने वाले की सोच समझ को समझने का प्रयास करें.

निर्णय लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की पुरानी गलतियों का दोहराव ना हो. गलतियों को लेकर खुद को दोषी न समझे. इससे विचारों में नकारात्मकता बढ़ेगी. किसी कार्य को लेकर अपराधबोध का भाव न रखें. इस समय प्रतिकूलता के साथ कुछ अनुकूल संभावनाएं भी आ सकती है. नए प्रयास, नए फैसले तथा नए कार्यों का आरंभ हो सकता है.

इस समय पुरानी अवधारणाओं से बाहर निकाल कर नए विचारों को जीवन में आत्मसात करेंगे. दूसरों की गलतियों पर उन्हें पुनः मौका देकर माफ कर सकते है. इस समय आपको अपने व्यवहार में द्वेष और भावना की जगह निर्मलता लाने का प्रयास करना चाहिए. करीबी लोगों के जीवन में बिना सहमति के हस्तक्षेप न करें. इससे रिश्ते बिगड़ सकते है. 

स्वास्थ्य: इस समय स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ठीक नहीं है. स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यायाम करें. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं. छोटे छोटे धन निवेश कर सकते है. 

रिश्ते: बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने के लिए यह वक्त अच्छा साबित होगा. कुछ पुराने रिश्तों में मजबूती आ सकती है. 

---- समाप्त ----
