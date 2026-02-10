Mesh Tarot Rashifal 10 February 2026: फिजूलखर्ची पर पाबंदी लगा सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे

मेष (Aries):-

Cards:- Judgement

कार्य क्षेत्र में किसी की गलत बात का विरोध कर सकते है. इससे सामने वाले का रवैया थोड़ा कठोर हो सकता है. सजग रहे. आस पास के वातावरण में हो रही हलचल से अनभिज्ञ न रहें. यदि किसी विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है. तो उससे संबंधित कार्य करने से पहले थोड़ी जानकारी एकत्र करने का प्रयास करें. इस तरीके से कार्य में आने वाले जोखिम से दूर रहेंगे. किसी की सलाह लिए बिना शेयर बाजार में पैसा निवेश करने का अच्छा प्रतिफल मिल रहा है.

इस बात से उत्साहित है. कई बार किस्मत साथ देती है. लेकिन बिना सटीक जानकारी के पैसों का कहीं भी निवेश कभी न कभी आर्थिक संकट में डाल सकता है. जल्दबाजी न करें. धैर्य और संयम के साथ सभी कार्यों को पूरा करें. बच्चों की ज्यादा फिजूलखर्ची पर पाबंदी लगा सकते हैं. संतान की उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करेंगे.

स्वास्थ्य: वजन कम करने के लिए अपनी जीभ पर काबू करना आवश्यक है. शुरू में दिक्कत आ सकती है. पर जल्द ही सब बेहतर होने लगेगा.

आर्थिक स्थिति: छोटे-छोटे धन निवेशों से अच्छे प्रतिफल मिल सकते हैं. मिले हुए धन को एकत्र कर किसी संपत्ति को खरीदने की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: परिवार में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे. लोगों के साथ बातचीत कर रिश्तो को बेहतर बनाएं.

