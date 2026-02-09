Mesh Tarot Rashifal 9 February 2026: धन का निवेश सोच-समझकर करें, जानकारों की सलाह लें

मेष (Aries):-

Cards:- Five of swords

किसी पुरानी गलती का दोहराव कर सकते है. दूसरों की बातों को लेकर चिंतित हो सकते है. किसी बड़े बुजुर्ग से थोड़ी बहस हो सकती है. ये बहस किसी गलत निर्णय के कारण होगी. व्यवसाय के कुछ कार्यों में गड़बड़ी होने से मन परेशान रह सकता है. धन का निवेश सोच समझकर करें. परिवार के किसी सदस्य के विवाह में परेशानी आने से सभी लोग चिंतित हो सकते है. प्रिय के साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार न करें.

रिश्तेदारों के दखल पारिवारिक जीवन में कलह उत्पन्न कर सकते है. बोलते समय और वित्तीय लेनदेन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी सहयोगी के साथ बढ़ता विवाद कानूनी पचड़े में फंसा सकता है. कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति कार्यों में रुकावट ला सकते है. इसके चलते गलत कार्य कर सकते है. ऐसी स्थिति से खुद को बाहर निकले. कुछ समय के लिए सारी परेशानियों से दूर जाकर कार्यों को पुनः सही करें.

स्वास्थ्य:- दांत का दर्द बढ़ सकता है. ठंडी चीजों का सेवन थोड़ी राहत दे सकेगा.

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश किसी मित्र की सलाह पर कर सकते है सामने वाला अच्छा आर्थिक सलाहकार हो सकता है.

रिश्ते: रिश्तेदारों की बातों को दिल पर न लें. इससे गलतफहमियां बढती जाएंगी.

