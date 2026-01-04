scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 4 January 2026: गरिमा बनाए रखें, समझौते करने पड़ सकते हैं

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 4 January 2026: किसी पर किया गया अति विश्वास किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता हैं.किसी मामले में इतना न उलझ जाएं.कि अन्य पहलुओं पर ध्यान ही ना जाएं.

1.मेष (Aries):-

Cards:- Temperance

कार्य क्षेत्र में राजनीति के चलते कार्य में विरोधाभास हो सकता है. कार्य की योजना को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकता है.इस समय अपने कार्यों धैर्य ,शांति और आत्मविश्वास से पूरा करने का प्रयास करें.व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें.इससे आप विरोधी शक्तियों पर नियंत्रण कर पाएंगे.संभव है,कि परिवार या कार्य क्षेत्र में कुछ समझौते करने पड़े.

जो अभी परेशान कर सकते है.आगे चलकर इन समझौते से लाभ मिल सकता है.ये विश्वास कर सकते है.किसी भी चीज की अति ना करें. किसी पर किया गया अति विश्वास किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकता हैं.किसी मामले में इतना न उलझ जाएं.कि अन्य पहलुओं पर ध्यान ही ना जाएं. कार्य के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर बनाए रखें.कोई भी ऐसी गलती न करें.जो आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर दें.इस समय किसी सहयोगी को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती हैं.संभव हो,तो मदद जरूर करें.

स्वास्थ्य: यदि कोई स्वास्थ्य समस्या कुछ समय से परेशान कर रही है. तो समय रहते समाधान अवश्य करें.

आर्थिक स्थिति: अपनी कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखने का प्रयास करें.किसी वस्तु के खोने या चोरी होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: यदि किसी महिला से आप संपर्क में है.तो अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखें.

---- समाप्त ----
