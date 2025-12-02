scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 2 December 2025: शांत रहकर आगे की स्थिति को समझें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 2 December 2025: 

मेष (Aries):-
Cards:- The Tower
लालच में आकर किसी ऐसे कार्य को न करें. जो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की मंशा से किया जा रहा हो. अपने परिजनों के साथ धोखा न करें. यदि किसी बात का दवाब आपके ऊपर है. तो उसे परिजनों के साथ साझा करें. विवाह पूर्व के संबंध को जीवनसाथी से छुपा कर रखा हुआ हैं. अचानक से उस व्यक्ति के सामने आने से भयभीत हो सकते हैं. किसी ऐसे कार्य को सहमति न दें. जो आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा दे. सत्य का साथ दें. यदि किसी स्थिति में सच बोलना मुश्किल जान पड़ रहा है. तो किसी विश्वासपात्र व्यक्ति की मदद ले सकते हैं.

कार्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं. जिसमें आपको किसी के गलत इरादों से गुजरना पड़ जाएं. गलत कार्य का समर्थन न करें. अपनी सूझबूझ से विपरीत परिस्थिति से सम्मानजनक बाहर जाने का प्रयास करें. कुछ अफवाहें आपके विरुद्ध फैल सकती है. प्रतिक्रिया देकर उनको सच साबित न करें. शांत रहकर आगे की स्थिति को समझने का प्रयास करें. जो आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर रहे होंगे. उनको निराशा मिलेगी. अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने के सफल प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहें. ऐसी स्थिति से बचें. जो इन बुरी आदतों को बढ़ावा दे सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी से उधार न लें. सामने वाला आपको ब्याज के फेर में फंसा सकता हैं. 

रिश्ते: ऐसे मित्र या करीबी व्यक्ति जो आपको गलत कार्य करने को उकसाएं. उनसे दूरी बनाकर रखें. 

