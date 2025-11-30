आज 30 नवंबर 2025 मेष राशिफल: लोभ प्रलोभन में न आएं, लेनदेन में सतर्क रहें

मेष - कार्य व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ें. लेनदेन में जल्दबाजी करने से बचें. बजट से अधिक खर्च की स्थिति बनी रह सकती है. रिश्तों को मजबूती देंगे. जोखिम के कार्यों से दूरी रखेंगे. योजनाओं को टाले जाने की आशंका है. सेवाकार्यों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में लाभ पूर्ववत् रहेगा. आवश्यक कार्यों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. तार्किक गतिविधियां रुचि दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. करियर सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष सामान्य रहेगा. पेशेवरों की बात को अनदेखा न करें. लेनदेन में सजगता बनाए रहें. नियम अनुशासन अपनाएं. लोभ प्रलोभन में न आएं. निवेश का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक कार्यों में सहज रहें. मन की बात कहने में पहल से बचें. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएं. अपनों का भरोसा बनाए रखें. घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. मित्रों का साथ रहेगा. संबंधों को मजबूती मिलेगी. प्रेम में आस्था बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नीतिगत विषयों में रुचि रहेगी. सलाह से कार्य करेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. विनम्रता बढ़ाएंगे. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.



Advertisement

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे व

मिश्री बांटें. तार्किकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----