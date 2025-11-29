scorecardresearch
 
आज 29 नवंबर 2025 मेष राशिफल: वित्त प्रबंधन का लाभ लेंगे, वार्ताएं सफल होंगी

Aaj ka Mesh Rashifal 29 November 2025, Aries Horoscope Today: कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. लाभ बढ़ाने में सफलता पाएंगे.चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.

मेष - करियर व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी. जिम्मेदारों से भेंट में सहज होंगे. पद प्रभाव बेहतर बना रहेगा. मित्र मददगार रहेंगे. प्रबंधन व व्यवस्था में दखल बढ़ाएंगे. प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे. करेंगे. बहुमुखी प्रतिभा संवरेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आत्मविश्वास उूंचा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी. जिम्मेदार वर्ग सहयोगी रहेगा. लोगों का भरोसा जीतेंगे. लाभ बढ़ाने में सफलता पाएंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आर्थिक लाभ बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्योंं व अनुबंधों में लाभ-संवार बढ़ा रहेगा. विविध कार्योंं में गति तेज रहेगी. कार्यविस्तार के प्रयास बल पाएंगे. विभिन्न विषयों में उत्साह दिखाएंगे. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- शासन सत्ता से जुड़े जन मददगार होंगे. लाभ संवारने में आगे बने रहेंगे. अधिकारीवर्ग का सानिध्य बनाए रखेंगे. कामकाजी विकास पर बल रहेगा. वित्त प्रबंधन का लाभ लेंगे. वार्ताएं सफल होंगी.

प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न रहेगा. मित्रों की खुशी बढ़ेगी. सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. रिश्तों में सहजता बनी रहेगी. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संबंधों में गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखेंगे. स्वजनों के हितों को बढ़ाएंगे. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निसंकोच बने रहेंगे. उत्साह में वृद्धि होगी. मनोबल बढ़ा रहेगा. व्यक्तिगत उपलब्धि बढ़ेगी. सहयोग की भावना रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.

शुभ अंक : 8 और 9
शुभ रंग : गेंहुंआआज का उपाय : हनुमानजी की पूजा करें.  न्यायदेव शनिदेव का वंदन स्मरण बनाए रखें. तेल व तिलहन का दान बढ़ाएं. समय का सदुपयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
