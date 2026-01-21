आज 21 जनवरी 2026 मेष राशिफल: व्यवस्था को मजबूती देंगे, व्यवसाय प्रभावी बना रहेगा

मेष- कार्य व्यापार प्रभावशाली रहेगा. साख और प्रभाव में वृद्धि होगी. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. आधुनिक विषयों में सहज रहेंगे. आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय मामले गति लेंगे. उन्नति के अवसर बढ़ेंगे. लक्ष्य साधने की कोशिश रहेगी. कामकाजी अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. तेजी से काम लेंगे. परिजनों से भेंट होगी. अच्छे लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं. महत्वपूर्ण कार्य पूरे करेंगे. शासन के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाहकारों से परामर्श करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पर बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. लक्ष्य समय पर पाने की सोच रखेंगे. वाणिज्यिक उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. सभी का सहयोग बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़ा रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रबंधकीय प्रदर्शन बेहतर रखेंगे. आय अच्छी रहेगी. सभी का साथ समर्थन पाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. व्यवसाय प्रभावी बना रहेगा. प्रयासों को समर्थन मिलेगा.

प्रेम मैत्री- अपनो के साथ वक्त बिताएंगे. सुखप्रद और स्मरणीय पल बनेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में प्रभावी रहेंगे. प्रिय की बातों पर ध्यान देंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. पारिवारिक मामलों में तेजी लाएंगे. अपनों के साथ सुखद बांटेंगे. आवश्यक सूचना साझा करेंगे. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निजी मामले अनुकूल रहेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. यवहार में मिठास रखेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. मनोबल रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. सक्रियता बढ़ाए रहें.

