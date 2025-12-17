scorecardresearch
 
आज 17 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वालों के भेंट के बढ़ेंगे अवसर, विविध संबंधों में सरलता बनाए रखें

Aaj ka Mesh Rashifal 17 December 2025, Aries Horoscope Today: अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है.  सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.  करीबियों का सहयोग बना रहेगा.  जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें.  आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं.

मेष - आवश्यक कार्यों को सुबह में ही शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास बनाए रखें.  परिजनों की सीख सलाह पर ध्यान दें.  व्यक्तिगत मामलों में सजगता बनाए रहें.  भेंटवार्ता के लिए समय लेकर जाएंगे.  परिवार में सुंख सौख्य रहेगा.  परिजनों का साथ समर्थन पाएंगे.  अप्रत्याशित घटनाक्रम रह बना सकता है.  सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे.  करीबियों का सहयोग बना रहेगा.  जिम्मेदारों के प्रति विश्वास बनाए रखें.  आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएं.  लेनदेन में धैर्य से काम लें. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यवस्था सामान्य बनी रहेगी.  रुटीन पर जोर रखें.  पेशेवर मामलों की सूची बनाएं.  शोधकार्य गति लेंगे.  सावधानी से आगे बढ़ें.  कारोबार में स्पष्टता बनाए रखें.  ठग सक्रियता दिखाएंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक प्रकरणों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें.  लेनदेन में ढिलाई न दिखाएं.  अकारण हस्तक्षेप से बचें. लापरवाही से बचें.  आज्ञा अनुपालन बढ़ाएं.  अनुशासन पर ध्यान दें.  सहजता बनाए रहें. 

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में विनय विवेक बनाए रखें.  अपनों का व्यवहार असहज लग सकता है.  रिश्तों में दबाव बना रह सकता है.  विविध संबंधों में सरलता बनाए रखें.  चर्चा संवाद में धीरज दिखाएं.  भावनात्मक विषयों में पहल से बचें.  सबको साथ ले़कर चलें.  भेंट के अवसर बढ़ेंगे.  संवाद में सूझबूझ रखें. 

स्वास्थ्य मनोबल- गरिमा व निजता बनाए रखें.  स्वास्थ्यगत मामलों में लापरवाही न दिखाएं.  खानपान पर ध्यान दें. व्यक्तिगत खर्च बढ़ सकता है.  अतिसंवेदनशीलता से बचें. 

शुभ अंक : 2 8 और 9

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्रीगणेश का पूजन वंदन करें.  हरी वस्तुएं दान दें.  ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें.  सजगता बढ़ाएं. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

