आज 16 सितंबर 2025 मेष राशिफल: पेशेवर यात्रा संभव है,उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे

मेष - सभी के साथ प्रभावी संवाद एवं भाईचारा बढ़ाने पर जोर देंगे.संबंधियों से सहजता बढ़ेगी.करीबियों का समर्थन मिलेगा.उच्च शिक्षा के प्रयास फलेंगे.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी.अधिकारी प्रसन्न रहेंगे.संपर्क संचार और संवाद प्रभावशाली रहेगा.इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी.बंधुओं के साथ समय बिताएंगे.साहस पराक्रम से उचित राह बनाएंगे.पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे.वाणिज्यिक विषयों को गति देंगे.सहकारिता में रुचि दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चर्चा में पहल बढ़ाएंगे.कारोबारी प्रदर्शन अच्छा रहेगा.करियर व्यापार को गति मिलेगी.साख सम्मान में वृद्धि होगी.आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे.वाणिज्यिक योजनाओं को गति देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी के मामले संवारेंगे.लाभ संतुलित बना रहेगा.विभिन्न उपलब्धियां बढ़ेंगी. लाभ के अवसर संवार पर रहेंगे.जोखिम न लें.लंबित कार्य बनेंगे.पेशेवर यात्रा संभव है.उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के विषयों में सक्रियता दिखाएंगे.अपनों से भेंट संवाद बढ़ाएंगे.सुख सौख्य बढ़ा रहेगा.आपसी विश्वास को बल मिलेगा.प्रियजन से भेंट होगी.संबंधों में विनम्र रहेंगे.रिश्तों में सहजता रहेगी.भावनात्मक विषयों में आवश्यक निर्णय लें सकेंगे.मन प्रसन्न रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बनाए रखेंगे.संकोच में कमी आएगी.वाणी व्यवहार संवार पर रहेगा.उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा.

शुभ अंक : 7 और 9

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : पितृपूजन बनाए रखें.विधिवत् अर्घ्य तर्पण अर्पित करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप बढ़ाएं. साहस से काम लें.

