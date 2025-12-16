scorecardresearch
 
आज 16 दिसंबर 2025 मेष राशिफल: बड़प्पन रखेंगे, सजगता बढ़ाए रखेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 16 December 2025, Aries Horoscope Today: पेशेवर संबंध संवरेंगे.महत्वपूर्ण लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे.परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस रहेगा.प्रबंधन मजबूत होगा.सहकारी कार्योंं को गति देंगे.

मेष - टीम को साथ लेकर चलने की कोशिश रहेगी.साझा क्षेत्रो में उम्दा प्रदर्शन रहेगा.उद्योग व्यापार में अपेक्षित अवसर बने रहेंगे.वाणिज्यिक कार्योंं में उत्साह मनोबल बढ़ेगा.सबको साथ लेकर चलेंगे.चहुंओर प्रभावी प्रदर्शन करेंगे.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.जीवनसाथी उपलब्धि पाएगा.स्थायित्व को बल मिलेगा.कार्योंं में सक्रियता लाएंगे.योजनाओं में गति रखेंगे.औद्योगिक मामले संवरेंगे.सबका साथ सहयोग बढ़ेगा.घनिष्ठों और जिम्मेदारों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.पद प्रतिष्ठा बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर संबंध संवरेंगे.महत्वपूर्ण लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे.परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे.लक्ष्य पर फोकस रहेगा.प्रबंधन मजबूत होगा.सहकारी कार्योंं को गति देंगे.अनुशासन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संग्रह संरक्षण के प्रयास बढ़ेंगे.वाणिज्यिक मामलों में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहेगा.भूमि भवन के मामलों में सफलता पाएंगे.नेतृत्व पर ध्यान देंगे.बड़प्पन रखेंगे.सजगता बढ़ाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद बेहतर बना रहेगा.अपनों की उपलब्धियां उत्साह बढ़ाएंगी.व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे.करीबियां के प्रति आदरभाव रहेगा.करीबियों संग खुशियां बांटेंगे.जिम्मेदारियों को पूरा करें.सबका साथ सहयोग रहेगा.प्रेम पर जोर रखेंगे.रिश्तों में विश्वास बढेगा.सुखद पल बिताएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सद्भाव बढे़गा.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.लंबित मामले गति लेंगे.खानपान सात्विक रखेंगे.सहजता बढे़गी.चर्चा में सरल रहेंगे.

शुभ अंक :  1 7 और 9

शुभ रंगः गहरा लाल

आज का उपाय : रामभक्त महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें.ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें.सहकार बनाए रखें.
 

