आज 15 जनवरी 2026 मेष राशिफल: मकर संक्रांति पर मेष राशि वालों का आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, वाणी व्यवहार में बढ़ाएंगे विनम्रता

Aaj ka Mesh Rashifal 15 January 2026, Aries Horoscope Today: यात्रा में सावधनी बनाए रखें. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. परिवार के लोगों से भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. निजी मामलों तुलनात्मक बेहतर रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं.

मेष - समय साधारण असरकारक है. व्यवस्था में विश्वास बना रहेगा. कार्य व्यापार में सावधानी रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सावधनी बनाए रखें. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. परिवार के लोगों से भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. निजी मामलों तुलनात्मक बेहतर रहेंगे. पारिवारिक आयोजनों में रुचि लेंगे. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सहजता सजगता से आगे बढ़ते रहेंगे. परिजनों की मदद से कार्य साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लेनदेन में भूलचूक से बचें. चर्चा में स्पष्टता व सावधानी बढ़ाएं. विवाद से बचें. स्थिति नियंत्रण में बनाए रखें. कार्यक्षमता पर भरोसा बढ़ाएं. संकल्पों को पूरा करें. अनावश्यक मामलों में दखल न दें.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. वित्तीय मामलों में लिखापढ़ी बनाए रखें. सजगता से काम लें. जल्दबाजी न दिखाएं. जोखिम लेने से बचें. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. पेशेवर संबंध संवारेंगे. ठगों से बचें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में सहजता रहेगा. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएंगे. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री मजबूत होगी. प्रेम में उत्साहित रहेंगे. रिश्तों में भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. यात्रा की रूपरेखा बन सकती है. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल करने से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बनाए रखें. तर्कपूर्ण व्यवहार रखें. योजनानुसार आगे बढ़ें. सेहत संबंधी संकेतों को नजरअंदाज न करें. साझा की भावना रखें.

शुभ अंक : 3 6 8 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वचन रखें.

---- समाप्त ----
