आज 14 जनवरी 2026 मेष राशिफल: भ्रम व बहकावे में न आएं, बात कहने में जल्दबाजी न करें

मेष- सहजता से आगे बढ़ने का समय है. धैर्य विश्वास से कार्यों को साधें. परंपराओं और संस्कारों को बनाए रखें. सूझबूझ और सद्व्यवहार से आगे बढ़ें. परिवार में सभी का साथ सहयोग बना रहेगा. सफेदपोश ठगों एवं धूर्तां से दूर रहेंगे. नीति नियम बनाए रखेंगे. आवश्यक सूचना मिल सकती है. बड़ी सोच बनाए रखें. लक्ष्य के प्रति समर्पण दिखाएं. परिजनों के साथ संवाद पर जोर बना रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. विनम्र बने रहें.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में सावधानी से आगे बढ़ें. पेशेवरों का प्रदर्शन साधारण बना रहेगा. रुटीन मामलों पर फोकस रखेंगे. विविध कार्यों में सजगता दिखाएं. चर्चा संवाद में संकोच बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष पर फोकस बढ़ेगा. लेनदेन में उतावली न दिखाएं. निर्णय लेने से पहले उचित जांच करें. आवश्यक जानकारी जुटाएं. करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यवस्था पर जोर रखें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक वातावरण को मधुर बनाए रखें. चर्चा में सजग रहें. घर परिवार वालों की ओर से सहकार बना रहेगा. करीबी सकारात्मकता बनाए रहेंगे. भावनात्मक मामलों में दबाव की स्थिति में रह सकते हैं. व्यक्तिगत विषयों में भ्रम व बहकावे में न आएं. बात कहने में जल्दबाजी न करें. रिश्तों में ऊर्जा रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- फोकस बढ़ाएं. आवश्यक कार्य साधें. सामंजस्यता बनाए रहेंगे. पहल पराक्रम से बचेंगे. सक्रियता बनाए रहें. व्यक्तित्व संवार पर रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 7 और 9

शुभ रंग : अंजीर के समान

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. परिजनों की सुनें.

---- समाप्त ----